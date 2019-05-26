Трамп заявив, що його не злякали пуски ракет в КНДР

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США довіряє обіцянкам Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що недавні запуски ракет Північною Кореєю не викликали у нього занепокоєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Американський президент зазначив, що впевнений в тому, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин виконає дану йому обіцянку.

"КНДР вистрілила з якоъсь маленькоъ зброї, це стривожило деяких моїх людей, але не мене", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Північна Корея заявила в п'ятницю, 24 травня, що ядерні переговори зі Сполученими Штатами ніколи не відновляться, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не відійде від односторонніх вимог щодо роззброєння.

РБК-Україна писало, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що недавні пуски ракет Північною Кореєю порушили резолюцію Ради Безпеки ООН, а також закликав лідера КНДР Кім Чен Ина повернутися до переговорів з денуклеаризації.

Нагадаємо, 4 травня в Північній Кореї запустили кілька ракет малої дальності. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.