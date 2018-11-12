Трамп заявил, что на его встречах во Франции было достигнуто многое

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США в ходе этих встреч поднял вопрос несправедливого отношения к США в сфере торговли

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в ходе его встреч с мировыми лидерами во Франции "было достигнуто многое". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп подчеркнул, что во время этих встреч он поднял вопрос несправедливого отношения к США в сфере торговли.

"Только что вернулся из Франции, где было многое достигнуто в ходе моих встреч с мировыми лидерами. Всегда нелегко поднимать вопрос, что к США нужно относиться справедливо, а сейчас это не так, как в сфере обороны, так и в сфере торговли. Мы платим значительные взносы за военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов, за огромную "привилегию" потерять сотни миллиардов долларов с этими же странами в торговле", - отметил глава США.

Трамп подчеркнул, что данная ситуация не может продолжаться.

"Я сказал им, что эта ситуация не может продолжаться. Это всегда было смехотворно несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Огромные суммы денег, потраченные на защиту других стран, и мы не получаем ничего, кроме торговых дефицитов и потерь. Настало время, когда эти очень богатые страны либо платят Соединенным Штатам за свою значительную военную защиту, либо защищают себя... и торговля должна стать свободной и справедливой!" - подчеркнул американский президент.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп обсудил ряд ключевых вопросов с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время обеда в Елисейском дворце. В частности, лидеры обсудили ядерную сделку, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп и Путин отказались от проведения полноценной встречи в Париже 11 ноября. Отмечалось, что главы США и РФ проведут двусторонние переговоры в Буэнос-Айресе, где в конце ноября состоится саммит G20.