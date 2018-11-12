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Трамп заявив, що на його зустрічах у Франції було досягнуто багато

Новини » Політика    12.11.2018 - 14:54
Трамп заявив, що на його зустрічах у Франції було досягнуто багато
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США в ході цих зустрічей підняв питання несправедливого ставлення до США в сфері торгівлі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в ході його зустрічей зі світовими лідерами у Франції "було досягнуто багато". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп підкреслив, що під час цих зустрічей він підняв питання несправедливого ставлення до США у сфері торгівлі.

Трамп заявив, що на його зустрічах у Франції було досягнуто багато

"Тільки що повернувся із Франції, де було багато досягнуто в ході моїх зустрічей зі світовими лідерами. Завжди нелегко піднімати питання, що до США потрібно ставитися справедливо, а зараз це не так, як в сфері оборони, так і в сфері торгівлі. Ми платимо значні внески за військовий захист інших країн, сотні мільярдів доларів, за величезні "привілеї" втратити сотні мільярдів доларів з цими ж країнами в торгівлі", - зазначив глава США.

Трамп підкреслив, що дана ситуація не може тривати.

"Я сказав їм, що ця ситуація не може тривати. Це завжди було несправедливо по відношенню до Сполучених Штатів. Величезні суми грошей, витрачені на захист інших країн, і ми не отримуємо нічого, крім торгових дефіцитів і втрат. Настав час, коли ці дуже багаті країни або платять Сполученим Штатам за свій значний військовий захист, або захищають себе... і торгівля повинна стати вільною і справедливою!" - підкреслив американський президент.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Трамп обговорив ряд ключових питань із президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час обіду в Єлисейському палаці. Зокрема, лідери обговорили ядерну угоду, Сирію, торгівлю, ситуацію у Саудівській Аравії, санкції, Афганістан, Китай і Північну Корею.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп і Путін відмовилися від проведення повноцінної зустрічі в Парижі 11 листопада. Зазначалося, що глави США і РФ проведуть двосторонні переговори в Буенос-Айресі, де в кінці листопада відбудеться саміт G20.

Трамп обговорив з Путіним, Макроном і Меркель ключові питання Порошенко у Парижі зустрівся із Трампом
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