Трамп обсудил с Путиным, Макроном и Меркель ключевые вопросы

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В частности, лидеры обсудили ядерную сделку, ситуацию в Сирии и санкции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудил ряд ключевых вопросов с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время обеда в Елисейском дворце. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Так, данную информацию сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Во время обеда президент сидел с президентом Макроном, канцлером Меркель, президентом Путиным и многими другими мировыми лидерами. Они обсудили множество вопросов, в том числе ядерную сделку, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею", - отметила Сандерс.

По ее словам, у них состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии в течение двухчасового обеда, который проходил в официальной резиденции президента Франции.

Напомним, ранее Трамп и Путин отказались от проведения полноценной встречи в Париже 11 ноября. Отмечалось, что лидеры США и РФ проведут двусторонние переговоры в Буэнос-Айресе, где состоится саммит G20 в конце ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить переговоры президентов России и США в Париже. Так, во Франции считают, что полноценные переговоры Трампа и Путина отвлекут внимание от главной темы парижского мероприятия - празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.