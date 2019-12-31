Трамп заявил о "важной координации" с Россией после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным 31 декабря и отметил важность координации действий с РФ в вопросе предотвращения терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Американский лидер заявил, что Путин поблагодарил ему в помощи по предотвращению теракта в российском Санкт-Петербурге.

"Президент России Путин затерефував, чтобы поблагодарить меня и США за то, что информирование о планируемом теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спасая много жизней. Замечательная и важна координация!", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в конце декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В ФСБ заявили, что россияне, которые готовили теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Германии заявили, что не получали запрос от России об экстрадиции грузина Зелимхана Хангошвили, который был убит.