Трамп заявив про "важливу координацію" з Росією після розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп прокоментував телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним 31 грудня та відзначив важливість координації дій із РФ в питанні запобігання тероризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Американський лідер заявив, що Путін подякував йому у допомозі із запобігання теракту в російському Санкт-Петербурзі.

"Президент Росії Путін затерефував, щоб подякувати мені та США за те, що інформування про запланований теракт у дуже красивому місті Санкт-Петербурзі. Вони змогли швидко затримати підозрюваних, врятувавши багато життів. Чудова і важлива координація!", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня президент Росії Володимир Путін в телефонній розмові подякував президентові США Дональда Трампа за передану по лінії спецслужб інформацію, яка допомогла запобігти терактам в РФ.

У ФСБ заявили, що росіяни, які готували теракт, були затримані на підставі інформації, отриманої від американських партнерів. Зокрема, ФСБ затримала двох росіян, які готували теракти в Санкт-Петербурзі в новорічні свята.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції Німеччини заявили, що не отримували запит від Росії про екстрадицію грузина Зелімхана Хангошвили, який був убитий.