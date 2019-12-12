МИД Германии назвало неверным сигналом высылку немецких дипломатов из России

Иллюстративное фото (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Ранее Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку сотрудников российского посольства из Германии

Министерство иностранных дел Германии выразило сожаление в связи решением России о высылке немецких дипломатов и объявлении их персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

В своем заявлении немецкий МИД назвал высылку сотрудников немецкого посольства неоправданным и такой, которая посылает неверный сигнал.

"Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Оно посылает неверный сигнал и является неоправданным", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 декабря Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть Россию в течении недели. Такое решение было принято в связи с высылкой с Германии двух сотрудников российского посольства 4 декабря.

Тогда Германия выслала двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Генпрокуратура Германии отметила, что имеет достаточно доказательств причастности государственных органов России или Чечни к убийству гражданина Грузии.