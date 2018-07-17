Трамп заявил об усилении НАТО
Трамп назвал своей заслугой хорошее финансирование альянса
Американский президент Дональд Трамп 17 июля заявил, что улучшение финансирования НАТО является его заслугой. Об этом глава США написал в своем Twitter.
Трамп подчеркнул, что ранее альянс был слабым, но сейчас он снова усилился.
"У меня была прекрасная встреча с НАТО. Они заплатили еще 33 миллиарда долларов и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, только благодаря мне. НАТО был слабым, но теперь он снова сильный (что плохо для России). СМИ только и говорят, что я был груб с лидерами, но никогда не упоминают деньги!" - отметил президент США.
Напомним, 12 июля французский лидер Эммануэль Макрон опроверг заявление Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону свыше 2% валового внутреннего продукта (ВВП).
Так, ранее Трамп заявил, что страны-члены альянса договорились увеличить расходы на оборону. По его словам, они в конечном итоге должны повысить расходы на оборону до 4% ВВП.
Отметим, что Макрон также опроверг информацию об угрозах президента США выйти из НАТО.