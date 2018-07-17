Трамп заявив про посилення НАТО

Трамп назвав своєю заслугою хороше фінансування альянсу

Американський президент Дональд Трамп 17 липня заявив, що поліпшення фінансування НАТО є його заслугою. Про це глава США написав у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що раніше альянс був слабким, але зараз він знову посилився.

"У мене була прекрасна зустріч з НАТО. Вони заплатили ще 33 мільярди доларів і в майбутньому будуть платити сотні мільярдів доларів, тільки завдяки мені. НАТО був слабким, але тепер він знову сильний (що погано для Росії). ЗМІ тільки й говорять, що я був грубий з лідерами, але ніколи не згадують гроші!" - зазначив президент США.

Нагадаємо, 12 липня французький лідер Еммануель Макрон спростував заяву Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону понад 2% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Так, раніше Трамп заявив, що країни-члени альянсу домовилися збільшити витрати на оборону. За його словами, вони в кінцевому підсумку повинні підвищити витрати на оборону до 4% ВВП.

Відзначимо, що Макрон також спростував інформацію про погрози президента США вийти з НАТО.