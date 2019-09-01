Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее

Президент США Дональд Трамп призвал жителей штатов проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан".Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Трамп призвал жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама быть бдительными.

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается. Выглядит (этот ураган - ИФ) как мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Уже пятая категория. Будьте осторожны все! Благославит вас всех Господь!" – написал Трамп.

Напомним, ураган "Дориан" в Атлантическом океане уже достиг наивысшей, пятой категории. В сообщении ураган называют "катастрофическим". В частности, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Добавим, премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом "Дориан". Будет проводиться эвакуация жителей северных долин Абако на материк Абако, а так же жителей Уэст-Энда, Ист-Энда и Кейта Свитинга и Уотерс-Кей в Гранд-Багаме призвали перебраться во внутренние районы острова. По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Сейчас "Дориан" находится в более 600 км к востоку от Багамских островов.