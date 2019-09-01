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Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории

Новости » Общество    01.09.2019 - 16:59
Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Скоро в эпицентре урагана окажутся острова Абако Багамского архипелага

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане уже достиг наивысшей, пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В сообщении ураган называют "катастрофическим". В частности, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Напомним, премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом "Дориан". Будет проводиться эвакуация жителей северных долин Абако на материк Абако, а так же жителей Уэст-Энда, Ист-Энда и Кейта Свитинга и Уотерс-Кей в Гранд-Багаме призвали перебраться во внутренние районы острова. По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Сейчас "Дориан" находится в более 600 км к востоку от Багамских островов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан".

Ураган может стать самым разрушительным для США за последние 30 лет. В зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек.

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