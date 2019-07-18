ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил об уничтожении иранского беспилотника кораблем США

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 23:12
Трамп заявил об уничтожении иранского беспилотника кораблем США
Фото: USS Boxer (en.wikipedia.org)

Беспилотник Ирана приблизился к американскому USS Boxer в Ормузском проливе

Десантный корабль Соединенных Штатов Америки USS Boxer в четверг, 18 июля, уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Белого дома, беспилотник был сбит после того, как приблизился к американскому кораблю на расстояние менее 1000 ярдов (около километра) и не реагировал на предупреждения.

Трамп заявил, что иранский беспилотник угрожал безопасности американского корабля и его экипажа и призвал другие страны осудить Иран и защитить свои корабли.

Напомним, 15 июля во время прохода через Ормузский пролив пропал нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов, перестав передавать свои координаты. По последним данным, танкер Riah, шедший под флагом Панамы, отклонился от курса в сторону Ирана.

18 июля стало известно, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был "миллион литров контрабандного топлива", но кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно.

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами
Новости Украины ИранбеспилотникДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь