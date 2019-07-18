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Трамп заявив про знищення іранського безпілотника кораблем США

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 23:12
Трамп заявив про знищення іранського безпілотника кораблем США
Фото: USS Boxer (en.wikipedia.org)

Безпілотник Ірану наблизився до американського USS Boxer в Ормузькій протоці

Десантний корабель Сполучених Штатів Америки USS Boxer у четвер, 18 липня, знищив в Ормузькій протоці іранський безпілотний літальний апарат. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зі слів голови Білого дому, безпілотник був збитий після того, як наблизився до американського корабля на відстань менше 1000 ярдів (близько кілометра) і не реагував на попередження.

Трамп заявив, що іранський безпілотник загрожував безпеці американського корабля і його екіпажу та закликав інші країни засудити Іран і захистити свої кораблі.

Нагадаємо, 15 липня під час проходу через Ормузьку протоку зник нафтовий танкер із Об'єднаних Арабських Еміратів, переставши передавати свої координати. За останніми даними, танкер Riah, що йшов під прапором Панами, відхилився від курсу в бік Ірану.

18 липня стало відомо, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав у Перській затоці іноземний танкер, на борту якого був "мільйон літрів контрабандного палива", але кому належить танкер і під прапором якої країни він йшов, поки невідомо.

Іран захопив нафтовий танкер в Перській затоці Іран відмовився обговорювати свою ракетну програму з іншими країнами
Новини України ІранбеспилотникДональд Трамп
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