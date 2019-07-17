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В Ормузском проливе пропал нефтяной танкер из ОАЭ

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 03:01
В Ормузском проливе пропал нефтяной танкер из ОАЭ
Иллюстративное фото (news.sky.com)

До этого танкер ни разу не отключал систему передачи координат

Во время прохода через Ормузский пролив нефтяной танкер из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки"

Отмечается, что по последним данным, танкер отклонился от курса в сторону Ирана. Танкер Riah шёл под флагом Панамы. Он регулярно выполнял рейсы с западного побережья ОАЭ к восточному, пересекая Ормузский пролив. За три месяца перемещений по ОАЭ танкер ни разу не отключал систему передачи координат, отметил собеседник агентства.

В Тегеране и Абу-Даби пока никак не прокомментировали ситуацию. Флот ВМС США, который контролирует воды Ближнего Востока, отказался от комментариев.

Напомним, в начале июня в Махачкале (Дагестан, Российская Федерация) произошел взрыв на нефтяном танкере, сообщалось о не менее двух погибших. 

Ранее РБК-Украина писало, что при столкновении двух танкеров в территориальных водах Сингапура произошла утечка бутана. Столкнулись сингапурский танкер Crystal Sunrise, предназначенный для перевозки сжиженного нефтяного газа, и греческий танкер Astro Saturn. В результате столкновения почти 1,8 т бутана вытекли из танкера Crystal Sunrise и попали в атмосферу. 

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