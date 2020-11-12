Трамп заявил, что у него "украли" почти 3 млн голосов избирателей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время подсчета результатов выборов у него "украли" почти 3 млн голосов. По его словам, голоса были "украдены" системой Dominion.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп утверждает, что компьютерная система, которую американские штаты используют для подсчета голосов, "украла" у него 2,7 млн голосов избирателей.

Он уверяет, что в штате Пенсильвания система отдала демократу Джо Байдену 221 тысячу голосов, которые отдали за него.

В целом в американских штатах, как написал Трамп, его конкуренту перечислили 435 тысяч голосов, а еще 941 тысячу голосов "удалили".

Отметим, соцсеть Twitter уже обозначила публикацию президента США, как содержащую информацию, которая может вводить в заблуждение.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп не планирует признавать свое поражение на выборах, пока не исчерпает все юридические рычаги.

Как писало РБК-Украина, в штате Джорджия, где побеждает Байден, решили вручную пересчитать голоса на выборах президента.

Кроме того, недавно штаб Трамп подал иск в суд против результатов голосования в штате Мичиган. У Трампа уверяют, что при подсчете голосов в этом штате были допущены нарушения.