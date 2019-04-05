Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем могут подписать в апреле

Президент США Дональд Трамп считает, что новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Китаем будет подписано до конца апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ключевыми разногласиями в переговорах двух стран остается вопрос пошлин на товары и интеллектуальная собственность.

Дональд Трамп также отметил, что США и Китай достигли "большого прогресса" во время переговоров.

Напомним, ранее Трамп заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются хорошо, а американская экономика в настоящий момент демонстрирует сильные показатели.

РБК-Украина писало, что подписание торгового соглашения между США и Китаем может состояться в июне, поскольку сторонам надо больше времени для согласования всех его положений.

Кроме того, Стивен Мнучин заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок, поскольку сторонам нужно больше времени для переговоров. В то же время Мнучин подчеркнул, что США и Китай работают, стараясь прийти к соглашению "как можно скорее".