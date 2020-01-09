ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що технічна несправність не є причиною авіакатастрофи в Ірані

Новини » Політика     09.01.2020 - 19:34
Трамп заявив, що технічна несправність не є причиною авіакатастрофи в Ірані
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп прокоментував катастрофу українського літака в Ірані

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що технічна несправність не є причиною катастрофи українського літака в Ірані. Про це він сказав журналістам в Білому домі, передає CNN.

"У мене є свої підозри ... у інших теж є такі підозри. Хтось міг помилитися з іншого боку... Він летів в досить скрутному регіоні. Деякі кажуть, що це була технічна несправність. Я особисто не думаю, що це навіть варто розглядати", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Два чиновника Пентагону сказали виданню, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни. Крім того, інформацію про наявність даних у Пентагону про те, що український літак був збитий, підтверджує агентство CBS.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

У США суд дозволив продовжити будівництво стіни на кордоні з Мексикою Трюдо і Трамп обговорили необхідність розслідування авіакатастрофи в Ірані
Новини України Дональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся