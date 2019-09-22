Трамп заявил, что страны ЕС выделяют мало денег Украине по сравнению с США

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

По его словам, Германия, Франция и "весь ЕС" должны выделять больше денег на поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны выделяют недостаточно денег Украине в сравнении с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но очень расстроен, что другие страны этого не делают", - отметил президент США.

Он отметил, что "в Украине много проблем" и Германия, Франция и "весь Европейский союз" должны выделять больше денег на поддержку страны.

"По меньшей мере они тратят слишком мало по сравнению с США, чему я не рад", - добавил американский лидер.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов. Законопроект с соответствующим пунктом конгрессмены утвердили в четверг, 19 сентября.

Речь идет о законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

Согласно данному документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Теперь данный документ должен рассмотреть Сенат Конгресса, что запланировано на следующую неделю.