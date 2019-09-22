ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що країни ЄС виділяють мало грошей Україні порівняно з США

Новини » Політика    22.09.2019 - 20:14
Трамп заявив, що країни ЄС виділяють мало грошей Україні порівняно з США
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

За його словами, Німеччина, Франція і "весь ЄС" повинні виділяти більше грошей на підтримку України

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни виділяють недостатньо грошей Україні в порівнянні з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Я підтримував Україну з самого початку, але дуже засмучений, що інші країни цього не роблять", - зазначив президент США.

Він зазначив, що "в Україні багато проблем і Німеччина, Франція і весь Європейський союз" повинні виділяти більше грошей на підтримку країни.

"щонайменше вони витрачають дуже мало в порівнянні з США, чого я не радий", - додав американський лідер.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів. Законопроект з відповідним пунктом конгресмени затвердили у четвер, 19 вересня.

Мова йде про законопроект про тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада.

Згідно з даним документом, виділення коштів на надання військової допомоги Україні буде продовжено в наступному фінансовому році, який починається в Сполучених Штатах 1 жовтня. Тепер цей документ має розглянути Сенат Конгресу, що заплановано на наступний тиждень.

У Конгресі допустили імпічмент Трампа через тиск на Зеленського Трамп не має наміру зустрічатися з керівництвом Ірану в ООН
Новини України Дональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся