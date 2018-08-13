Трамп заявил о сговоре между Минюстом и ФБР против него

Трамп считает, что ему пытались помешать победить на выборах

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) могли "сговориться", чтобы не допустить победы Дональда Трампа на выборах президента осенью 2016 года. Об этом Трамп написал в Twitter.

В частности, Трамп выступил в поддержку версии конгрессмена от Республиканской партии Даррела Иссы, который заявил о сговоре Минюста и ФБР против будущего президента США. При этом он обвинил крупнейшие американские СМИ в сокрытии "истории современности".

"Похоже, у Министерства юстиции и ФБР была программа, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом…Если бы это случилось с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме", - отметил Трамп.

Напомним, ранее Трамп отметил, что его соперница на выборах Хиллари Клинтон вступила в сговор с Россией, чтобы получить на него компромат.

"Сговор с Россией был очень реальным. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% сговорились с россиянами, а также Адам Шифф (член Палаты представителей, - ред.), который, судя по записи на пленке, пытался сговориться с теми, кто, по его мнению, были россиянами, чтобы получить компромат на Дональда Джона Трампа", - заявил Трамп.

До этого он призвал генпрокурора США прекратить расследование вмешательства РФ в выборы.