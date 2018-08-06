Трамп настаивает на сговоре Хиллари Клинтон с Россией

По словам Трампа, Адам Шифф пытался вступить в сговор с якобы россиянами для того, чтобы заполучить на него компромат

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на сговоре Хиллари Клинтон и ее команды с Россией. Об этом он написал в своем Twitter, процитировав эксперта Fox News Дэна Бонгино.

Американский президент также добавил, что член Палаты представителей (представляет штат Калифорния) Адам Шифф пытался вступить в сговор с якобы россиянами для того, чтобы заполучить на него компромат.

"Сговор с Россией был очень реальным. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% сговорились с россиянами, а также Адам Шифф, который, судя по записи на пленке, пытался сговориться с теми, кто, по его мнению, были россиянами, чтобы получить компромат на Дональда Джона Трампа", - заявил лидер США.

Американский президент также привел цитату Бонгино о том, что "Хиллари Клинтон оплатила услуги связанной с Кремлем юридической фирмы, чтобы собрать информацию о Дональде Трампе".

"Сговор с Россией очень реален, но только сговор Хиллари и демократов, и мы должны потребовать полного расследования", - добавил Трамп.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Трамп заявил, что это расследование пятнает США.

Американский лидер заявил, что сговор с Россией в ходе его избирательной кампании является "полнейшим обманом", а демократы, по его словам, "заплатили за фальшивое и дискредитированное досье доказательств".

Как сообщало агентство, Трамп заявил, что "сговор не является преступлением". Американский лидер отметил, что сговор - не преступление, однако опровергнул факт сговора в истории с выборами президента США в 2016 году.