Трамп призвал генпрокурора США прекратить расследование вмешательства РФ в выборы

Трамп также прокомментировал суд над Манафортом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Об этом глава США написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что это расследование пятнает США.

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту "охоту на ведьм" прямо сейчас, чтобы она не продолжала пятнать нашу страну. Боб Мюллер полностью противоречив, и его 17 сердитых демократов, которые делают свою грязную работу, являются позором для США!" - отметил американский президент.

Он также прокомментировал судебный процесс в отношении американского политтехнолога Пола Манафорта, который некоторое время возглавлял его избирательный штаб. Американский лидер подчеркнул, что Манафорт работал на многих выдающихся и уважаемых политиков.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других выдающихся и уважаемых политических лидеров. Он работал на меня очень короткий промежуток времени. Почему правительство не сообщило мне, что он находится под следствием. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к "сговору" - это обман!", - заявил Трамп.

Также он добавил, что сговор с Россией в ходе избирательной кампании Трампа является "полнейшим обманом", а демократы, по словам Трампа, "заплатили за фальшивое и дискредитированное досье доказательств".

Напомним, как писало РБК-Украина, Трамп заявил, что "сговор не является преступлением". Американский лидер отметил, что сговор - не преступление, однако опровергнул факт сговора в истории с выборами президента США в 2016 году.

Как сообщало агентство, президент США заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство президентские выборы в 2016 году. Трамп считает, что Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.