Трамп призвал генпрокурора США прекратить расследование вмешательства РФ в выборы

Новости Политика 01.08.2018 - 17:54
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп также прокомментировал суд над Манафортом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Об этом глава США написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что это расследование пятнает США.

Трамп призвал генпрокурора США прекратить расследование вмешательства РФ в выборы

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту "охоту на ведьм" прямо сейчас, чтобы она не продолжала пятнать нашу страну. Боб Мюллер полностью противоречив, и его 17 сердитых демократов, которые делают свою грязную работу, являются позором для США!" - отметил американский президент.

Он также прокомментировал судебный процесс в отношении американского политтехнолога Пола Манафорта, который некоторое время возглавлял его избирательный штаб. Американский лидер подчеркнул, что Манафорт работал на многих выдающихся и уважаемых политиков.

Трамп призвал генпрокурора США прекратить расследование вмешательства РФ в выборы

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других выдающихся и уважаемых политических лидеров. Он работал на меня очень короткий промежуток времени. Почему правительство не сообщило мне, что он находится под следствием. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к "сговору" - это обман!", - заявил Трамп.

Также он добавил, что сговор с Россией в ходе избирательной кампании Трампа является "полнейшим обманом", а демократы, по словам Трампа, "заплатили за фальшивое и дискредитированное досье доказательств".

Напомним, как писало РБК-Украина, Трамп заявил, что "сговор не является преступлением". Американский лидер отметил, что сговор - не преступление, однако опровергнул факт сговора в истории с выборами президента США в 2016 году.

Как сообщало агентство, президент США заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство президентские выборы в 2016 году. Трамп считает, что Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

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