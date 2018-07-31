Трамп: сговор не является преступлением

Вместе с тем Трамп отрицает факт сговора в истории с выборами президента США в 2016 году

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "сговор не является преступлением". Об этом президент США написал в своем Twitter.

Американский лидер отмечает, что сговор - не преступление, однако отрицает факт сговора в истории с выборами президента США в 2016 году.

"Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (разве что со стороны продажной Хиллари и демократов)!" - заявил глава США.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Трамп заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство президентские выборы в 2016 году. Президент США считает, что Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Отметим, в результате работы Мюллера, Полу Манафорту, некоторое время возглавлявшему штаб Трампа, предъявили обвинение в утаивании доходов от работы в интересах бывшего президента Виктора Януковича.

Добавим, что Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии. Ведь, как подчеркнул глава США, еще ни один из президентов не относился к РФ жестче него.