Трамп наполягає на змові Хілларі Клінтон з Росією

За словами Трампа, Адам Шифф намагався вступити в змову з нібито росіянами для того, щоб дістати на нього компромат

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наполягає на змові Хілларі Клінтон і її команди з Росією. Про це він написав у своєму Twitter, процитувавши процитувавши експерта Fox News Дена Бонгіно.

Американський президент також додав, що член Палати представників (представляє штат Каліфорнія) Адам Шифф намагався вступити у змову з нібито росіянами для того, щоб дістати на нього компромат.

"Змова з Росією була дуже реальною. Хілларі Клінтон і її команда на 100% змовилися з росіянами, а також Адам Шифф, який, судячи з запису на плівці, намагався домовитися з тими, хто, на його думку, були росіянами, щоб отримати компромат на Дональда Джона Трампа", - заявив лідер США.

Американський президент також навів цитату Бонгіно про те, що "Хілларі Клінтон оплатила послуги пов'язаної з Кремлем юридичної фірми, щоб зібрати інформацію про Дональда Трампа".

"Змова з Росією дуже реальна, але тільки змова Хілларі і демократів, і ми повинні вимагати повного розслідування", - додав Трамп.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса припинити кримінальну справу з приводу втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Трамп заявив, що це розслідування плямує США.

Американський лідер заявив, що змова з Росією у ході його виборчої кампанії є "цілковитим обманом", а демократи, за його словами, "заплатили за фальшиве і дискредитоване досьє доказів".

Як повідомляло агентство, Трамп заявив, що "змова не є злочином". Американський лідер відзначив, що змова - не злочин, однак спростував факт змови в історії із виборами президента США в 2016 році.