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Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Автор: Артур Родивилов

Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Кроме того, Трамп считает, что его переизбрания также не хочет и Китай.

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Об этом сообщает CNN.

Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.

"Потому что никто не был так суров с Россией как я", - пояснил Трамп.

Напомним, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что Россия пытается "очернить" кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и поддержать Трампа.

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