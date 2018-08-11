Трамп заявил о прогрессе в переговорах по торговле с Мексикой

Трамп подчеркнул необходимость защиты автопроизводителей и фермеров

Торговые переговоры между США и Мексикой о заключении отдельных соглашений идут хорошо. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что переговоры о торговой сделке с Мексикой продвигаются хорошо. В то же время он обратился к Канаде и назвал введенные Оттавой пошлины на импорт слишком высокими. По его словам, если стороны не смогут договориться, Вашингтон установит тарифы за ввоз в страну автомобилей из Канады.

"Сделка с Мексикой идет хорошо. Об автостроителях и фермерах необходимо позаботиться или никаких сделок не будет. Новый президент Мексики был абсолютным джентльменом", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 1 августа Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой.

"Многие не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть 1,6 млрд долларов, и мы начали сооружать большие участки стены", - заявил Дональд Трамп во время выступления в Тампе.

Также Трамп заявил, что одна из причин, по которой США необходимо построить стену, - рекордный рост количества убийств в Мексике в прошлом году.