Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо торгівлі з Мексикою

Трамп підкреслив необхідність захисту автовиробників і фермерів

Торгові переговори між США і Мексикою про укладання окремих угод йдуть добре. Про це у Twitter повідомив президент США Дональд Трамп.

Трамп зазначив, що переговори про торговельну угоду з Мексикою просуваються добре. У той же час він звернувся до канади і назвав введені Оттавою мита на імпорт занадто високими. За його словами, якщо сторони не зможуть домовитися, Вашингтон встановить тарифи за ввезення до країни автомобілів з Канади.

"Угода з Мексикою йде добре. Про автобудівників і фермерів необхідно подбати або жодних угод не буде. Новий президент Мексики був абсолютним джентльменом", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп заявив про початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Багато хто не знає, але ми вже почали будувати стіну. У нас є 1,6 млрд доларів, і ми почали споруджувати великі ділянки стіни", - заявив Дональд Трамп під час виступу в Тампі.

Також Трамп заявив, що одна з причин, по якій США необхідно побудувати стіну, - рекордне зростання кількості вбивств в Мексиці в минулому році.