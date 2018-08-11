Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо торгівлі з Мексикою

Новини Політика 11.08.2018 - 09:28
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп підкреслив необхідність захисту автовиробників і фермерів

Торгові переговори між США і Мексикою про укладання окремих угод йдуть добре. Про це у Twitter повідомив президент США Дональд Трамп.

Трамп зазначив, що переговори про торговельну угоду з Мексикою просуваються добре. У той же час він звернувся до канади і назвав введені Оттавою мита на імпорт занадто високими. За його словами, якщо сторони не зможуть домовитися, Вашингтон встановить тарифи за ввезення до країни автомобілів з Канади.

"Угода з Мексикою йде добре. Про автобудівників і фермерів необхідно подбати або жодних угод не буде. Новий президент Мексики був абсолютним джентльменом", - підкреслив Трамп.

Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо торгівлі з Мексикою

Нагадаємо, 1 серпня Трамп заявив про початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Багато хто не знає, але ми вже почали будувати стіну. У нас є 1,6 млрд доларів, і ми почали споруджувати великі ділянки стіни", - заявив Дональд Трамп під час виступу в Тампі.

Також Трамп заявив, що одна з причин, по якій США необхідно побудувати стіну, - рекордне зростання кількості вбивств в Мексиці в минулому році.

 

Манафорту надали кредит на 16 млн доларів в обмін на посаду в уряді Трампа, - WT Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній
Теги:  Сполучені Штати Америки,  Мексика,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС