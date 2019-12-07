Трамп заявил, что СМИ врут о том, что он пользуется личным мобильным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не использует личный мобильный телефон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он "использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности".

Глава Белого дома назвал эту информацию "абсолютно лживой".

Трамп подчеркнул, что уже много лет не имеет личного мобильного телефона, а взамен использует правительственные.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 ноября прибыл с необъявленным визитом в Афганистана.

Трамп провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, после чего отправился с визитом на базу амеранських военных, которые дислоцируются в стране.

По данным издания Politico, на время визита Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter. Отмечается, что устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в самолете в Афганистан, даже у Трампа.

В издании подчеркнули, что Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб.

Также РБК-Украина писало, что 24 ноября произошел взрыв в афганской столице Кабуле. Было известно, что семь человек погибли и еще 10, включая четырех иностранных граждан, получили ранения.