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Трамп через Верховный суд хочет отменить требование о доступе к налоговым декларациям

Новости » Политика     15.11.2019 - 03:50
Трамп через Верховный суд хочет отменить требование о доступе к налоговым декларациям
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Юристы Трампа считают, что требование суда о доступе к декларациям является неконституционной

Юристы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратились в Верховный Суд, чтобы отменить требование о доступе к налоговым декларациям Трампа в период с 2011 по 2018 годы. Об этом передает The Hill.

В рамках расследования импичмента Трампа суд второго округа по повестке, выданной окружным прокурором Нью-Йорка, принял решение о требовании такого доступа.

Однако адвокат Джей Секулов назвал решение суда неправильным и таким, что противоречит Конституции США.

"В нашей петиции мы настаиваем, что повестка нарушает Конституцию США, и поэтому не имеет силы. Мы надеемся, что Верховный Суд обеспечит просмотр этой важной конституционной дела и отменит опасное и разрушительное решение апелляционного суда", - заявил юрист.

Отметим, что в понедельник Федеральный судья отклонил ходатайство юристов президента США, которые требовали заблокировать закон штата Нью-Йорк, позволяющий Конгрессу рассматривать налоговые декларации резидентов, в том числе - Дональда Трампа.

Также ранее адвокатам Трампа отказал апелляционный суд Манхэттена. Юристы хотели заблокировать повестку окружной прокуратуры, которая требовала налоговые декларации Дональда Трампа за последние восемь лет.

Напомним, Апелляционный суд в США удовлетворил иск окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Вэнса и обязал компанию президента Дональда Трампа Mazars USA предоставить нью-йоркским прокурорам свою налоговую отчетность.

В день слушаний по импичменту штаб Трампа получил более 3 млн долларов пожертвований Трамп в видеообращении к американцам назвал импичмент мошенничеством
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