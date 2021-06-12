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Трамп заявил, что пишет "книгу всех книг"

Новина українською →
США, Суббота 12 июня 2021 05:50
Трамп заявил, что пишет "книгу всех книг" Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что работает над собственной книгой. По его словам, он "пишет как сумасшедший".

Об этом сообщает Business Insider.

В то же время он добавил, что сейчас работает "над гораздо более важным проектом".

"Когда придет время, вы увидите книгу всех книг", - заявил Трамп..

Дональд Трамп является 45-м президентом США, заняв этот пост 20 января 2017 года. Во время осенних президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.

За время своего президентства Трампу дважды пытались объявить импичмент. Первую процедуру Палата представителей инициировала 24 сентября 2019 года. Трампа обвинили в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера. В феврале 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

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