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Трамп заявив, що пише "книгу всіх книг"

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США, Субота 12 червня 2021 05:50
Трамп заявив, що пише "книгу всіх книг" Фото: екс-президент США Дональд Трамп(Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працює над власною книгою. За його словами, він "пише як божевільний".

Про це повідомляє Business Insider.

Водночас він додав, що зараз працює "над набагато важливішим проектом".

"Коли прийде час, ви побачите книгу всіх книг", - заявив Трамп..

Дональд Трамп є 45-м президентом США, зайнявши цю посаду 20 Січня 2017 року. Під час осінніх президентських виборів він програв демократу Джо Байдену.

За час свого президентства Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент. Першу процедуру Палата представників ініціювала 24 вересня 2019 року. Трампа звинуватили в чиненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою відновити розслідування проти сина Джо Байдена Хантера. У лютому 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

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