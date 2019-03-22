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Трамп заявил, что отчет Мюллера должен быть обнародован

Новости » Политика    22.03.2019 - 03:51
Трамп заявил, что отчет Мюллера должен быть обнародован
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп назвал этот отчет "смешным"

Президент Дональд Трамп заявил, что отчет прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США должен быть обнародован для общественности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп считает, что доклад воспринимает как "смешной".

"Пусть это выйдет, пусть люди увидят это. Давайте посмотрим, законно ли это", - сказал Трамп.

Он заявил, что будет считать "честным" доклад следствия в отношении России, если он будет отрицать обвинения в сговоре с Москвой.

Ожидается, что Мюллер подаст в министерство юстиции доклад, в котором будут изложены результаты его почти двухлетнего расследования вмешательства России в выборы, возможного сговора с официальными лицами кампании Трампа и возможного препятствования правосудию Трампом.

Трамп сказал, что он лично с нетерпением ждет выводов, хотя и высмеивал тот факт, что Мюллер уполномоченный написать доклад.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов и интервью, связанных с переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Белом доме заявили, что дипломатические сообщения президента являются конфиденциальными, а запрос предоставить эти данные выходит за пределы законной сферы расследования Конгресса.

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