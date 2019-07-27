Трамп заявил, что не обвиняет Турцию в покупке С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не возлагает на Турцию вину за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Так, американский президент Трамп в очередной раз обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в том, что Турция решила покупать российские ЗРК С-400 вместо американских ПВО Patriot.

"Я не обвиняю Турцию, потому что было много обстоятельств и проблем, которые сложились при администрации Обамы", - заявил Трамп после встречи с конгрессменами в Белом доме.

Отмечается, что Трамп не уточнил, когда будет принято окончательное решение относительно санкций против Турции в связи с покупкой российских комплексов.

Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет "с легкостью" продать другим странам истребители-бомбардировщики F-35, которые предназначались для Турции.

"Мы смотрим на ситуацию с Турцией ... Они заплатили за некоторые (из заказанных F-35 - ред.), самолеты производятся, их легко продать другим странам, потому что это величайшие истребители в мире", - подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хотел обсудить с американскими конгрессменами целесообразность введение санкций против Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Трамп собирался убедить сенаторов не применять никаких ограничений в отношении Турции.