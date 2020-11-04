Трамп заявил, что обратится в Верховный суд из-за ситуации на выборах

Фото: Дональд Трамп (facebook com DonaldTrump)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на американских президентских выборах. Он заявил о большом мошенничестве на выборах.

Об этом он заявил в своем выступлении.

Кандидат Трамп заявил, что был готов объявить о своей победе на президентских выборах, но этому помешало замедление подсчета голосов.

По его словам, Байден якобы понял, что не может победить на выборах президента США, и решил действовать методом судебной тяжбы.

"Они (Байден и его команда, - ред.) поняли, что не могут одержать победу. Поэтому они сказали: "Давайте пойдем в суд", - сказал Трамп.

Он обвинил демократов в том, что они пытаются через суд изменить ход выборов.

"Это мошенничество по отношению к народу США. Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы обратимся в Верховный суд США", - заявил Трамп.

Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента во всех штатах. За должность президента борются Дональд Трамп и Джо Байден.

Также сообщалось, что, по предварительным результатам, лидирует Джо Байден.