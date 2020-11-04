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Трамп заявив, що звернеться до Верховного суду через ситуацію на виборах

Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 09:38
Трамп заявив, що звернеться до Верховного суду через ситуацію на виборах
Фото: Дональд Трамп (facebook com DonaldTrump)
Автор: Анастасия Рокитна

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що звернеться до Верховного суду у зв'язку з ситуацією на американських президентських виборах. Він заявив про велике шахрайство на виборах.

Про це він заявив у своєму виступі.

Кандидат Трамп заявив, що був готовий оголосити про свою перемогу на президентських виборах, але цьому завадило уповільнення підрахунку голосів.

За його словами, Байден нібито зрозумів, що не може перемогти на виборах президента США, і вирішив діяти методом судової тяганини.

"Вони (Байден і його команда, - ред.) зрозуміли, що не можуть здобути перемогу. Тому вони сказали: "Давайте підемо в суд", - сказав Трамп.

Він звинуватив демократів у тому, що вони намагаються через суд змінити хід виборів.

"Це шахрайство по відношенню до народу США. Чесно кажучи, ми виграли ці вибори. Ми звернемося до Верховного суду США", - заявив Трамп.

Нагадаємо, в США завершилося голосування на виборах президента у всіх штатах. За посаду президента борються Дональд Трамп і Джо Байден.

Також повідомлялося, що, за попередніми результатами, лідирує Джо Байден.

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