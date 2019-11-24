Трамп заявил о несогласии 75% американцев с импичментом

Инициированный Демократической партией США процесс импичмента не поддерживают 75% граждан Америки. Об этом сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трапмп.

"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!", - написал он.

Напомним, 22 ноября РБК-Украина писало, что возможное расследование процедуры импичмента Трампа в Сенате может занять две недели.

На данный момент расследованием импичмента Трампа занимается Палата представителей США. Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.

Добавим, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат США не поддержит импичмент Дональда Трампа. По его словам, палата, возглавляемая республиканцами, подаст достаточно голосов, чтобы отклонить решение об оглашении импичмента Дональда Трампа.