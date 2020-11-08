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Трамп заявил о наличии показаний о мошенничестве на выборах

Автор: РБК-Украина

Штаб действующего американского президента Дональда Трампа получил несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах президента США. Речь может идти о серьезных нарушениях в Филадельфии и Детройте.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

По его словам, подведение итогов выборов только начинается.

"Мы получили несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах. У нас есть история избирательных проблем в этой стране. В Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, потому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно повлияет на все выборы", - заявил Трамп.

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Он отметил, что на выборах президента США по почте отправили более 100 млн бюллетеней, а в Филадельфии и Детройте голосование столкнулось с "мягко говоря, длинной чередой избирательных проблем".

Напомним, ранее стали известны претенденты на посты министров в администрации Джо Байдена. В частности, возглавить Пентагон может бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин - бывшая соперница Байдена на праймериз Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

Новым госсекретарем США может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс.

Отметим, американские СМИ называют Байдена избранным президентом США, его начинают поздравлять с победой на выборах лидеры других стран. Подробнее о нем читайте в материале РБК-Украина "Почти президент США. Что известно о Джо Байдене".

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