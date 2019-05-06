Трамп заявил о многомиллиардных потерях США из-за торговли с Китаем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США терпят многомиллиардные потери из-за торговли с Китаем. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Так, по словам Трампа, Штаты ежегодно теряют 500 миллиардов долларов в торговле с КНР.

"В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от 600 до 800 миллиардов долларов в год в торговле. С Китаем мы теряем 500 миллиардов долларов. Извините, мы больше не будем этим заниматься!" - подчеркнул глава США.

Напомним, после заявления Трампа о повышении таможенных тарифов на некоторые группы товаров из КНР китайские фондовые индексы обвалились более чем на 5%.

Также в понедельник на фоне заявления Трампа цена нефти североморской марки Brent утром резко опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 мая американский лидер решил усилить давление на Китай для заключения торгового соглашения и объявил, что он намерен повысить тарифы на китайские товары. Глава США отметил, что тарифы должны увеличиться до 25% в пятницу, 10 мая, а также добавил, что с новыми тарифами столкнутся еще больше товаров.

По словам Трампа, переговоры с КНР по новой торговой сделке проходят слишком медленно.