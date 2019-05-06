Трамп заявив про багатомільярдні втрати США через торгівлю з Китаєм

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США зазнають багатомільярдних втрат через торгівлю з Китаєм. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Так, за словами Трампа, Штати щорічно втрачають 500 мільярдів доларів у торгівлі з КНР.

"Протягом багатьох років Сполучені Штати втрачають від 600 до 800 мільярдів доларів на рік в торгівлі. З Китаєм ми втрачаємо 500 мільярдів доларів. Вибачте, ми більше не будемо цим займатися!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, після заяви Трампа про підвищення митних тарифів на деякі групи товарів з КНР китайські фондові індекси обвалилися більш ніж на 5%.

Також у понеділок на тлі заяви Трампа ціна нафти північноморської марки Brent вранці різко опустилася нижче за позначку в 70 доларів за барель.

Як писало РБК-Україна раніше 5 травня американський лідер вирішив посилити тиск на Китай для укладення торговельної угоди і оголосив, що він має намір підвищити тарифи на китайські товари. Глава США зазначив, що тарифи повинні збільшитися до 25% у п'ятницю, 10 травня, а також додав, що з новими тарифами зіткнуться ще більше товарів.

За словами Трампа, переговори з КНР за новою торговою угодою проходять занадто повільно.