Трамп заявил, что не контактировал с больным коронавирусом советником

Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал на протяжении последних дней со своим советником по национальной безпекки Робертом О'Брайеном. Он рассказал об этом, после того, как у О'Брайена подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер таким образом отреагировал на заявления о том, что он сам мог заразиться коронавирусом.

“Я его (О'Брайена, - ред.) в последнее время не видел”,- сказал Трамп.

РБК-Украина писало, что О'Брайена не видели в офисе Трампа с конца прошлой недели, он якобы работает удаленно из дома.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску.

В начале июля стало известно о заражении коронавирусом советницы президента Дональда Трампа Кимберли Гилфойл.