ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп заявил, что не контактировал с больным коронавирусом советником

Вашингтон, Вторник 28 июля 2020 05:22
Трамп заявил, что не контактировал с больным коронавирусом советником
Фото: Дональд Трамп и Роберт о'брайен (flickr com whitehouse)
Автор: Инна Собора

Он сказал, что не видел его в последние дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал на протяжении последних дней со своим советником по национальной безпекки Робертом О'Брайеном. Он рассказал об этом, после того, как у О'Брайена подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер таким образом отреагировал на заявления о том, что он сам мог заразиться коронавирусом.

“Я его (О'Брайена, - ред.) в последнее время не видел”,- сказал Трамп.

РБК-Украина писало, что О'Брайена не видели в офисе Трампа с конца прошлой недели, он якобы работает удаленно из дома.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску.

В начале июля стало известно о заражении коронавирусом советницы президента Дональда Трампа Кимберли Гилфойл.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дональд ТрампКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь