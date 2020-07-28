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Трамп заявив, що не контактував із хворим на коронавірус радником з нацбезпеки

Вашингтон, Вівторок 28 липня 2020 05:22
Трамп заявив, що не контактував із хворим на коронавірус радником з нацбезпеки
Фото: Дональд Трамп і Роберт О'Брайен (flickr com whitehouse)
Автор: Инна Собора

Він сказав, що не бачив його в останні дні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не контактував протягом останніх днів зі своїм радником з національної безпеки Робертом О’Брайеном. Він розповів про це, після того, як у О’Брайена підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Американський лідер у такий спосіб відреагував на заяви про те, що він сам міг заразитися коронавірусом.

“Я його (О’Брайена, - ред.) останнім часом не бачив”,- сказав Трамп.

РБК-Україна писало, що О'Брайєна не бачили в офісі Трампа з кінця минулого тижня, він нібито працює віддалено з дому.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп вперше публічно надів медичну маску.

На початку липня стало відомо про зараження коронавірусом радниці президента Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл.

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