Трамп заявив, що за його кампанією незаконно шпигували

Напередодні Білий дім розсекретив документи про прослуховування ФБР екс-радника Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що з'являється все більше доказів незаконного стеження Федерального бюро розслідувань за його виборчою кампанією. Про це він написав у Twitter.

Таким чином Трамп відреагував на публікацію розсекречених документів, згідно з якими у ФБР просили суд дозволити стеження за колишнім помічником Трампа Картером Пейджем, якого підозрюють у зв'язках з Росією. Президент назвав дії ФБР "незаконним шахрайством".

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа розсекретила документи, з яких випливає, що ФБР в 2016 році прослуховувало телефонні розмови радника Трампа у виборчому штабі Картера Пейджа, підозрюючи його в роботі на Росію.