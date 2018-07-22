Белый дом рассекретил документы о прослушивании ФБР экс-советника Трампа

В ФБР считают, что Картер Пейдж был предметом целенаправленной вербовки со стороны России

Администрация президента США Дональда Трампа в субботу, 21 июля, рассекретила документы, из которых следует, что ФБР в 2016 году прослушивало телефонные разговоры советника Трампа в избирательном штабе Картера Пейджа, подозревая его в работе на Россию. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, публикация документов - результат политического конфликта в сенате США, когда республиканцы заявили, что ФБР превысило свои полномочия, начав прослушку Пейджа.

Из опубликованных документов следует, что ФБР запрашивало разрешения на прослушку Картера Пейджа.

"ФБР считает, что Пейдж был предметом целенаправленной вербовки со стороны российского правительства", - поясняет спецслужба в документе.

Обвинения в работе в качестве незарегистрированного агента России против Пейджа были выдвинуты еще в 2015 году из-за его контактов с сотрудниками российской разведки в США. Пейдж не отрицал, что его пытались вербовать российские агенты, однако заявлял, что не передал им никаких важных сведений.

Напомним, в феврале 2018 года республиканцы палаты представителей Соединенных Штатов Америки обнародовали секретный доклад, в котором высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции США обвинялись в предвзятости в расследовании о связях команды президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы. Так, в частности, они обвинялись из-за обращения за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.