Трамп заявил, что Ирану придет конец в случае войны со США

Президент США Дональд Трамп призвал Иран никогда больше не угрожать его стране. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что в случае войны, Ирану придет "официальный конец".



"Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил своим высшим советникам, что не хочет вовлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном.

Но он также дал понять, что будет защищать интересы США в регионе, сказал один из чиновников. Разведка США показала повышенную активность Ирана или его представителей, которых официальные лица США воспринимали как угрозу против американских целей в регионе.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта.

Также командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что не стремится к войне между Ираном и Соединенными Штатами Америки (США)