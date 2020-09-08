Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на переизбрание

Во вторник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на повторное переизбрание. Выборы главы государства, где ему будет противостоять демократ Джо Байден, состоятся 3 ноября.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметим, состояние Трампа оценивается в 2,1 млрд долларов.

Напомним, ранее Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах.

Также РБК-Украина писало, что Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.