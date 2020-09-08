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Трамп заявив, що готовий витратити власні гроші на переобрання

Автор: Максим Зайченко

У вівторок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий витратити свої власні гроші на повторне переобрання. Вибори глави держави, де йому буде протистояти демократ Джо Байден, відбудуться 3 листопада.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зазначимо, майновий стан Трампа оцінюється в 2,1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав свій головний "козир" на майбутніх виборах.

Також РБК-Україна писало, що Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп