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Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах

США, Суббота 05 сентября 2020 08:31
Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах
Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября. По его словам, это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за, - ред.) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела… Это будет рекорд по ВВП и другим показателям", - заявил Трамп.

Он также выразил уверенность, что 2020 год будет лучшим, чем 2019 год.

"Следующий год будет лучше, чем прошлый (2020 год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", - сказал Трамп.

Оптимизм Трампа связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии COVID-19 в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Ранее РБК-Украина писало, что Байден популярнее Трампа в шести ключевых штатах.

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