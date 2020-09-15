Трамп заявил, что еще шесть стран могут нормализовать отношения с Израилем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем. Однако президент не стал называть конкретных стран.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Есть много стран, готовых присоединиться. Мы очень далеко продвинулись с пятью дополнительными странами", - заявил Трамп.

По словам американского президента, заключения новых договоренностей могут произойти до президентских выборов в США.

"Не хочу говорить о конкретных странах, но их много. Будем продвигаться довольно быстро: некоторые договоренности будут до выборов, многие - после. В этом вопросе не надо ждать выборов, вопрос лишь в том, как этого достичь", - заявил Трамп.

Напомним, сегодня в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о нормализации отношений Израиля, ОАЭ и Бахрейна.

В середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.