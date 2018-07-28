Трамп заявив, що не допустить іноземного втручання в американські вибори

Адміністрація Трампа буде надавати допомогу владі штатів в проведенні виборів

Президент Соедіненніх Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що не допустить втручання іноземних держав у вибори в Америці. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Також зазначається, що адміністрація Трампа буде надавати допомогу місцевій владі в проведенні безпечних виборів. Вони повинні відбутися менш, ніж через чотири місяці.

"Президент чітко дав зрозуміти, що його адміністрація не допустить іноземного втручання в наші вибори з боку будь-якої держави або інших зловмисних осіб", - зазначено в заяві.

Заява Трамп зробив на засіданні Ради національної безпеки США, де обговорювалися питання захисту виборів в США. За його словами, адміністрація президента повинна зробити все Взможно заходи, щоб забезпечити безпеку виборів як на рівні держави, так і на місцевих виборах у всіх 50 американських штатах.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше 28 липня, президент США Дональд Трамп скликав своїх радників з питань нацбезпеки, щоб провести зустріч на високому рівні з питань безпеки проміжних виборів. Вибори відбудуться менш ніж через чотири місяці.